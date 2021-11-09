Германия призвала Еврокомиссию принять меры для решения миграционной проблемы

Германия и Польша не способны самостоятельно справиться с усугубляющейся ситуацией с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) ФРГ Хорст Зеехофер в интервью изданию Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы должны помочь правительству Польши обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии", - заключил дипломат. Он призвал Еврокомиссию принять необходимые меры для скорейшего решения миграционной проблемы.

Зеехофер выразил поддержку польским властям, которые, по его словам, правильно отреагировали на миграционный кризис. Он заявил, что страны Евросоюза должны объединиться для урегулирования текущей ситуации и прийти к структурной безопасности границ.