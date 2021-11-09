В России число умерших от коронавируса за сутки превысило 1,2 тыс.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 160 случаев, умерли 1 211 пациентов - это новый антирекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Рост смертности начался с конца сентября, практически совпав в новым эпидемическим подъемом заболеваемости COVID-19. Больше всего скончавшихся в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 88, в Московской области - 62.

В этих же регионах отмечаются наиболее высокие показатели суточного прироста новых заболевших. В российской столице за сутки выявили 5 287 новых случаев, в Московской области - 2 818, в Петербурге - 2 680.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 873 тыс. 655 случаев коронавирусной инфекции, 249 215 умерших и 7 млн 619 тыс. 596 выписанных, в том числе 32 036 выписаны за последние сутки.