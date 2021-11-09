Густой дым накрыл Стамбул из-за масштабного пожара на заводе

Крупный пожар произошел на заводе в Стамбуле. Это первые кадры с места - из окон вырываются языки пламени и клубы едкого дыма. Зарево было видно за несколько километров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Огонь распространялся стремительно и перекинулся на соседние здания. По предварительным данным, жертв нет, пострадал один человек.

Потушить пожар смогли лишь через несколько часов. Весь район до сих пор оцеплен, полиция выясняет обстоятельства и причины возгорания.