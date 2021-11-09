https://news.day.az/world/1401547.html Густой дым накрыл Стамбул из-за масштабного пожара на заводе - ФОТО - ВИДЕО
Густой дым накрыл Стамбул из-за масштабного пожара на заводе - ФОТО - ВИДЕО
Крупный пожар произошел на заводе в Стамбуле. Это первые кадры с места - из окон вырываются языки пламени и клубы едкого дыма. Зарево было видно за несколько километров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Огонь распространялся стремительно и перекинулся на соседние здания. По предварительным данным, жертв нет, пострадал один человек.
Потушить пожар смогли лишь через несколько часов. Весь район до сих пор оцеплен, полиция выясняет обстоятельства и причины возгорания.
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