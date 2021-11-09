Мировой экономике пообещали застой из-за Китая

Долговые проблемы, с которыми сталкивается сектор недвижимости в Китае, может обернуться многолетним застоем. И он коснется не только внутренней экономики КНР, но и мира в целом, пообещал экономист и научного сотрудника Китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус. Его слова приводит CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Магнус считает, что в ближайшее время вторая по величине экономика мира столкнется с большими долговыми проблемами. "Я думаю, что рынок недвижимости действительно подошел к переломному моменту", - констатировал эксперт.

Ситуация на рынке недвижимости Китая осложняется из-за проблемного застройщика. В 2022 году Evergrande должна погасить облигации на сумму 7,4 миллиарда долларов. В 2021 году компания уже допускала просрочки по платежам и даже приостанавливала в связи с этим торги своими акциями. Компания оказалась на грани дефолта, ее общий долг составил 305 миллиардов долларов - порядка 2 процентов ВВП Китая. Пекин опасается, что потенциальный дефолт застройщика повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая.

Власти страны потребовали от основателя Evergrande Хуэя Ка Яна разбираться с долгами корпорации самостоятельно. По данным Bloomberg, с 2009 года Хуэй Ка Ян получил больше 7 миллиардов долларов за счет дивидендов, 3,3 миллиарда он потратил на покупку ценных бумаг, а также приобрел недвижимость, самолеты и огромную яхту. Агентство отмечает, что одни только роскошные активы основателя компании могли бы покрыть купоны по облигациям.