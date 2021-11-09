В ЮАР зафиксировали массовую гибель морских котиков

Массовая гибель морских котиков зафиксирована на юго-западе ЮАР в последние два месяца. Об этом рассказал местный новостной портал "Ньюс-24", ссылаясь на заявление властей провинции Западный Кейп, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что погибших животных уже тысячи, при этом каждый день обнаруживают около 200.

"Неожиданный всплеск смертности среди морских котиков в районе мыса Доброй надежды внушает тревогу", - заявил сотрудник департамента защиты окружающей среды Антон Бределл.

По его словам, государственная ветеринарная служба ЮАР недавно завершила исследования этого вопроса и скоро опубликует свои выводы.

Южноафриканские специалисты при этом не считают, что повышенная смертность морских котиков связана с эпидемией птичьего гриппа, которая продолжается на юго-западе страны. Именно она поразила популяцию мысских бакланов. Эти птицы внесены в Красную книгу как находящиеся под угрозой вымирания.