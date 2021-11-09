Драку пассажиров в вагоне московского метро сняли камеры наблюдения

В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлено начало драки пассажиров в вагоне московского метро на станции "Улица 1905 года", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как мужчина в светлой куртке подходит к темнокожему пассажиру, что-то агрессивно говорит ему, после чего оба начинают размахивать руками и наносить друг другу удары. Очевидцы конфликта вскакивают со своих мест и отбегают в сторону.

В этот момент поезд останавливается на платформе. Мужчины при этом продолжают выяснять отношения.

На место инцидента были вызваны сотрудники полиции. По предварительным данным, на участников драки были составлены административные протоколы. Им придется выплатить штраф за мелкое хулиганство.