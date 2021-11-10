Для Арктики построят специальный внедорожный автобус

Автозавод "Урал" разрабатывает прототип специального внедорожного автомобиля, который будет предназначен для использования в арктических условиях, сообщает портал "5 колесо", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что автомобиль будет оборудован системой жизнеобеспечения. Кроме того, для сохранения хрупкого верхнего слоя почвы Арктики на транспорте будут установлены шины низкого давления увеличенного размера. Подобная конструкция позволит машине проходить по глубокому снегу, заболоченным территориям, а также по грунтам с низкой несущей способностью.

На автомобиле можно будет перевозить медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории, пункты медосмотров и центры вакцинации. Испытание арктического автобуса назначено на 2023 год.