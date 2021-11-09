В США полицейские застрелили женщину, сообщившую о намерении убить Трампа

Инцидент произошел в штате Огайо. Как сообщает Latin Times, 42-летняя Сара Зиккарди позвонила в Секретную службу и сообщила, что собирается "причинить вред" экс-президенту США Дональду Трампу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По адресу звонившей отправили полицейских, на которых Зиккарди набросилась с тесаком. После нескольких просьб бросить нож полицейские открыли огонь.

Одна из пуль попала женщине в грудь, однако ранение было несмертельным. Сейчас нападавшая находится в медицинском центре MetroHealth, ожидается, что ей предъявят обвинение.

Сам Трамп пока никак не прокомментировал инцидент.