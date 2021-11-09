https://news.day.az/world/1401592.html Массовое ДТП в центре Москвы - ВИДЕО
Массовое ДТП в центре Москвы - ВИДЕО
В центре Москвы на Садовом кольце произошла массовая авария с пятью автомобилями. Видео инцидента опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале "Дептранс оперативно", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах видно, как водитель иномарки выезжает на встречную полосу и врезается в Mercedes.
Уточняется, что два человека пострадали. В настоящее время им уже оказывают помощь медики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре