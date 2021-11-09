Массовое ДТП в центре Москвы

В центре Москвы на Садовом кольце произошла массовая авария с пятью автомобилями. Видео инцидента опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале "Дептранс оперативно", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как водитель иномарки выезжает на встречную полосу и врезается в Mercedes.

Уточняется, что два человека пострадали. В настоящее время им уже оказывают помощь медики.