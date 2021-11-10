Школьница получила ожог языка, съев 10 кислых конфет

Девочка из Австралии получила химический ожог языка после того, как съела слишком много кислых конфет. Об это пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказала школьница по имени Уиллоу, она засунула в рот сразу десять конфет, не подумав о последствиях. Раскусив их, она почувствовала, что губы и язык начало сильно жечь.

Девочка рассказала о случившемся матери, и та повела ее к врачу. Медики, осмотрев пациентку, сообщили: она получила химический ожог языка. На нем образовался большой волдырь, который позже лопнул, оставив рану.

Кирсти Райт - мама Уиллоу - испугалась не меньше ребенка. Теперь она хочет предупредить других родителей, что леденцы могут быть опасными.

"Я никогда раньше такого не видела", - рассказала женщина.