Драка между армянами и россиянами в Гафане

В городе Гафан в Армении произошла стычка между работником АЗС и российскими гражданами.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, между гражданами России - 41-летним Евгением Галановым, 41-летним Евгением Дьяновым и 50-летним Петром Горбуляком и жителями Кафана, в числе которых 40-летний Армен Аванесян произошла стычка.

В результате А.Аванесяна госпитализировали с травмой головы.

Позже неизвестные сообщили в полицию о конфликте россиян с местными жителями. Граждан России доставили в полицейский участок.

Отмечается, что по факту начато разбирательство.