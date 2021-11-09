https://news.day.az/world/1401610.html Драка между армянами и россиянами в Гафане - есть раненый
Драка между армянами и россиянами в Гафане - есть раненый
В городе Гафан в Армении произошла стычка между работником АЗС и российскими гражданами.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, между гражданами России - 41-летним Евгением Галановым, 41-летним Евгением Дьяновым и 50-летним Петром Горбуляком и жителями Кафана, в числе которых 40-летний Армен Аванесян произошла стычка.
В результате А.Аванесяна госпитализировали с травмой головы.
Позже неизвестные сообщили в полицию о конфликте россиян с местными жителями. Граждан России доставили в полицейский участок.
Отмечается, что по факту начато разбирательство.
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