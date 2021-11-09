https://news.day.az/world/1401633.html В Турции автобус упал в овраг, есть погибшие и раненые
В Турции автобус упал в овраг, есть погибшие и раненые
В ДТП в районе Гебзе турецкой провинции Коджаели погибли 2 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, состояние одного из 20 пострадавших при аварии тяжелое.
Отметим, сегодня микроавтобус, перевозивший студентов, сбил женщину, пытавшуюся перейти дорогу, затем сошел с трассы и упал в овраг.
Спасти пострадавшую женщину и одного из студентов не удалось.
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