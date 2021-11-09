есть погибшие и раненые

В ДТП в районе Гебзе турецкой провинции Коджаели погибли 2 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, состояние одного из 20 пострадавших при аварии тяжелое.

Отметим, сегодня микроавтобус, перевозивший студентов, сбил женщину, пытавшуюся перейти дорогу, затем сошел с трассы и упал в овраг.

Спасти пострадавшую женщину и одного из студентов не удалось.