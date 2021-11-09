https://news.day.az/world/1401642.html В Турции обрушилось двухэтажное здание - под завалами остаются 20 человек - ФОТО
В Турции обрушилось двухэтажное здание - под завалами остаются 20 человек - ФОТО
В турецкой провинции Малатья обрушилось двухэтажное здание, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Ешилюрт. В результате происшествия пострадали 11 человек, которых удалось спасти из-под завалов.
Губернатор провинции Малатья сообщил, что под завалами остаются 20 человек.
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