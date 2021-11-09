Мир столкнулся с глубочайшей рецессией со времен Второй Мировой войны, неравенство порождает нестабильность.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности.

По словам Гутерриша, последствия пандемии коронавируса привели к тому, что еще более 120 млн человек оказались в нищете. "Голод преследует миллионы людей в мире. Мы имеем дело с глубочайшей рецессией со времен Второй Мировой войны, - отметил генсек ООН. - Миллиардам не хватает систем социальной защиты. Люди в богатейших странах получают третью дозу вакцины от коронавируса, когда как только 5% населения Африки полностью вакцинировано".

Административный глава мирового сообщества отметил, что развитые страны инвестируют 28% ВВП в экономическое восстановление, однако бедные государства вкладывают лишь 1,8%.

"Изоляция и неравенство во всех видах - в экономике, социальной сфере и культуре - сопровождаются сокрушительным ударом по безопасности, - сказал Гутерриш. - Растущее неравенство является фактором развивающейся нестабильности. Особенно в областях, где отсутствуют такие базовые услуги, как образование, здравоохранение, безопасность и правосудие".