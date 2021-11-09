На юге Индии объявили режим тревоги

В южном индийском штате Тамилнад объявлен высший режим тревоги из-за продолжающихся ливней, в результате разгула стихии погибли пять человек. Об этом сообщила во вторник газета Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно бюллетеню Индийского метеорологического департамента, ливни, не прекращающиеся в этом штате уже трое суток из-за сформировавшейся в Бенгальском заливе зоны низкого давления, продолжатся как минимум еще столько же времени. Режим высшей тревоги будет действовать в Тамилнаде до четверга.