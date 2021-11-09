Одна из стран Европы объявила кризисную ситуацию в энергетическом секторе

Правительство Северной Македонии в ходе очередного заседания приняло решение об объявлении кризисной ситуации в энергетическом секторе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник в ходе пресс-конференции сообщил министр экономики балканской республики Крешник Бектеши.

"В настоящее время мы как правительство нацелены на успешное решение проблем, связанных с глобальным энергетическим кризисом. Я повторяю, что мы вводим кризисное положение с целью оптимизации работы энергетических компаний, а также отказа от возможного введения в секторе ограничительных мер, которые могли бы негативно повлиять на повседневную жизнь граждан", - заявил Бектеши. Как уточнил министр, это решение было принято на основании оценки специализированной комиссии, которая указывала на риск возникновения кризисной ситуации в стране из-за отсутствия электроэнергии.

При развитии негативного сценария и возникновении необходимости введения в секторе энергетики ограничительных мер в первую очередь будет отключена освещаемая городская реклама, ограничено до минимально безопасного уровня освещение улиц, площадей, зданий и витрин, а также введен запрет на использование электроэнергии для дополнительного обогрева офисных помещений.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1 тыс. за 1 тыс. куб. м и почти достигли $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветроэнергетики.

Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По состоянию на середину октября европейские подземные газовые хранилища были заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.