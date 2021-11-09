Суд отклонил просьбу Трампа о временном запрете раскрытия данных по штурму Конгресса

Федеральный суд округа Колумбия во вторник отклонил просьбу адвокатов экс-президента США Дональда Трампа о наложении временного запрета на раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма Конгресса 6 января до завершения основного разбирательства по этому вопросу.

Соответствующий документ был размещен в электронной базе суда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Судья отклонила запрос, посчитав, что он является "преждевременным". Она подчеркнула, что все равно в скором времени вынесет свое окончательное решение о том, могут ли эти документы в принципе быть раскрыты. "Суд намерен оперативно вынести решение по этому вопросу", - пояснила она.

Раскрытие документов, касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января и находящихся в распоряжении Национального архива США, ранее запросил специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, который проводит расследование штурма Капитолия. Трамп в ответ подал иск с требованием признать эти действия незаконными. Позднее он потребовал также наложить временный запрет на раскрытие документов до тех пор, пока идет само разбирательство.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.