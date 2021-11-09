Президент Чехии поручил провести переговоры о формировании нового правительства

Президент Чехии Милош Земан поручил председателю Гражданской демократической партии Петру Фиале провести переговоры о формировании нового правительства по итогам выборов в Палату депутатов.

Об этом во вторник сообщила газета Mladá fronta DNES, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уважаемый господин председатель, по итогам результатов выборов в Палату депутатов поручаю вам провести переговоры с представителями политических партий, представленных в Палате депутатов, с целью создания нового правительства. Я ожидаю, что вы проинформируете меня о результатах ваших переговоров, чтобы я мог принять решение по следующему этапу конституционного процесса", - цитирует издание обращение главы государства.

Земан, находящийся на лечении в Центральном военном госпитале в Праге, заинтересован, чтобы правительство было сформировано как можно быстрее. Он также рассчитывает в ближайшее время встретиться с Фиалой, который является единственным кандидатом на пост премьер-министра.

Здоровье главы государства, находящегося на стационарном лечении с 10 октября, улучшается, и поэтому вопрос о временном снятии с него президентских полномочий, предлагавшийся в Сенате (верхней палате парламента республики), перестал быть актуален. Ожидается, что в текущем месяце он вернется в Пражский град, где и проведет церемонию назначения нового кабмина.