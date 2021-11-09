Армянин убил двух белорусов в России

В России разыскивают армянина, который хладнокровно убил двух граждан Беларуси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, жуткое двойное убийство произошло в Грязях (Липецкая область) на улице Полины Осипенко в районе культиваторного завода. Один из трупов был обнаружен там.

Неизвестный злоумышленник армянского происхождения убил мужчину ударом в сердце. Еще один пострадавший, также белорус, с резаными ранами груди и сердца был обнаружен около дома № 8 по улице Народная Стройка. Мужчину доставили в ЦРБ, где он скончался от полученных ран.

Оба погибших работали монтажниками на предприятии.

Полиция распространила ориентировку на подозреваемого в убийстве. Стражи правопорядка просят сообщить информацию об уроженце Армении, проживающему в Грязях.