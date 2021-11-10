Энергетический кризис в Китае грозит дефицитом товаров в глобальном масштабе

Энергетический кризис в Китае может привести к возникновению глобального дефицита различных товаров вследствие нарушения мировых цепочек поставок изделий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказывает во вторник британская газета The Times, сообщив, что многие фабрики и заводы в КНР в последние недели были вынуждены частично приостановить свою работу.

По информации издания, по причине ограничений на потребление электроэнергии из-за дефицита угля, введенных властями примерно 20 китайских провинций, десятки тысяч предприятий перешли на двухдневную рабочую неделю или вовсе перестали функционировать, что в перспективе скажется на цепочках поставок товаров, а также приведет к возникновению недостаточного предложения на рынке и последующему росту цен на продукцию. Как отметил эксперт гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли, в настоящий момент в условиях энергокризиса в КНР на производство товаров "уходит в два раза больше времени", чем обычно.

Согласно прогнозам аналитиков из голландского банка ING, перебои с поставками товаров из Китая могут продолжаться большую часть 2022 года. При этом, как подчеркивают специалисты британской компании Entertainer, рост цен на продукцию может достигать 10-12%.

В сентябре около 20 провинций и других регионов Китая ввели различные ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему. Провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин из-за нехватки электроэнергии ввели ограничения не только для промышленности, но и для домохозяйств. На востоке и юге страны энергоемким предприятиям дали указание не выходить на полную мощность или приостановить работу.

По данным издания "Чжунсин цзинвэй", основной причиной дефицита угля стало его подорожание и ужесточение национальных экологических стандартов, а также перебои с импортными поставками. На фоне этих событий импорт угля в Китай в сентябре вырос на 76% в годовом выражении и составил 32,88 млн тонн.