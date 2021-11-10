Во Франции разработают закон о внутренней безопасности

Правительство Франции разработает и примет в ближайшие месяцы закон о внутренней безопасности для борьбы со всеми формами насилия.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телеобращения к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 2017 года были приняты на службу 10 тыс. полицейских и жандармов, увеличен бюджет органов юстиции. Благодаря этому мы предотвратили 36 терактов, добились снижения на четверть числа краж автомобилей, одновременно мы провели изъятие рекордного объема наркотиков, задержали значительное число наркоторговцев", - сказал Макрон. "Но мы осознаем, какую работу нам еще предстоит сделать. Во всех западных странах вновь растет насилие, и это требует от нас еще больших усилий в борьбе с преступностью", - заявил французский лидер. По словам президента страны, "необходимо усилить борьбу с насилием в отношении женщин, лучше защищать детей".

"В связи с этим в стадии разработки сейчас находится закон о внутренней безопасности. Он будет представлен в первом квартале 2022 года", - сообщил Макрон. Как отметил глава государства, "новый закон даст больше средств и прав правоохранителям".

В понедельник утром в одном из центральных районов Канна 37-летний выходец из Алжира совершил нападение на полицейский патруль. По данным следствия, злоумышленник подошел к полицейской машине, припаркованной рядом с комиссариатом, и, открыв дверь автомобиля, несколько раз ударил ножом сотрудника полиции, находившегося за рулем. После этого он обошел машину, чтобы напасть на другого патрульного. Третий полицейский успел открыть огонь из табельного оружия и нейтрализовал преступника.

В апреле этого года 36-летний выходец из Туниса смертельно ранил сотрудницу полиции в здании комиссариата в Рамбуйе (пригород Парижа). Всего за последние пять лет на территории Франции террористы совершили не менее 17 нападений.