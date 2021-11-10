Отношения Пекина и Вашингтона переживают важнейший момент в истории

Китай готов работать с США для совместного решения региональных и международных вопросов и преодоления разногласий. Об этом, как сообщило во вторник вечером китайское посольство в Вашингтоне, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в письме к участникам ежегодного гала-вечера, организованного базирующейся в Соединенных Штатах некоммерческой организацией "Национальный комитет по отношениям между США и Китаем", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в публикации, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай, "следуя принципам взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, готов работать с США для того, чтобы продвигать обмены и всестороннее взаимодействие, совместно решать региональные и международные вопросы и [отвечать] на глобальные вызовы". Как подчеркивается на сайте дипмиссии, лидер КНР заявил о готовности Пекина "должным образом преодолевать разногласия с тем, чтобы вернуть отношения Китая и США на правильный путь уверенного и стабильного развития".

Лидер КНР считает, что отношения КНР и США переживают важнейший исторический момент, обе страны выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации. "Председатель Си Цзиньпин отметил, что отношения КНР и США являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире на сегодняшний день. <...> Сейчас отношения США и Китая переживают критически важный исторический момент. Обе страны выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации", - говорится в пресс-релизе на сайте дипмиссии.