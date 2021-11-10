https://news.day.az/world/1401735.html Полиция Эквадора конфисковала более 1,3 тонны наркотиков
Полиция Эквадора конфисковала более 1,3 тонны наркотиков
Правоохранительные органы Эквадора конфисковали более 1,3 тонны наркотических веществ за последние сутки, сообщает во вторник полиция республики в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"За последние 24 часа в ходе 12 антинаркотических операций было задержано 10 граждан и 1 310 кг наркотиков. Ущерб нелегальному рынку составил $120 968", - говорится в сообщении. Контрабандисты часто используют территорию Эквадора для переброски наркотиков из Южной Америки в другие страны региона для последующей доставки в Европу и США. С начала года в республике конфисковано более 164 тонн различных наркотических веществ.
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