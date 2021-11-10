https://news.day.az/world/1401738.html В Одессе горит ночной клуб - ВИДЕО
В Одессе горит ночной клуб - ВИДЕО
В ночном клубе TrueMan в Одессе вечером 9 ноября произошел пожар. Об этом сообщает Думская, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что информация о возгорании поступила в 22:47. Огонь охватил 400 кв. м. здания.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Спасатели продолжают тушение пожара.
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