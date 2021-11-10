В Одессе горит ночной клуб

В ночном клубе TrueMan в Одессе вечером 9 ноября произошел пожар. Об этом сообщает Думская, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что информация о возгорании поступила в 22:47. Огонь охватил 400 кв. м. здания.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Спасатели продолжают тушение пожара.