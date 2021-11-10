Тяжелое ДТП в Польше, есть погибшие и раненые

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с жертвами. В аварию попал микроавтобус с гражданами Украины, погибли два человека, двое - травмированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Echo Dnia.

Авария произошла в селе Ханьча Свентокшиского воеводства. Микроавтобус Mercedes с украинскими регистрационными номерами слетел с дороги и врезался в дерево.

Пассажиры были заблокированы в салоне транспортного средства. Их освобождали пожарные с помощью гидравлических инструментов.

Врачи скорой помощи констатировали смерть 25-летней женщины и 24-летнего мужчины, граждан Украины.

25-летний водитель и 35-летний пассажир доставлены в больницу в тяжелом состоянии.