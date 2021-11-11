В США рассказали о кадровом кризисе в медицине

Медицинские учреждения в малонаселенных американских районах испытывают кадровый кризис, который ставит под угрозу неотложную помощь пациентам, сообщает издание Vox, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание ссылается на исследование консалтинговой фирмы Chartis Group, которое показало, что 99% опрошенных больниц сталкиваются с нехваткой кадров. В то же время, 96% из них заявили, что труднее всего им найти медсестер.

Почти половина опрошенных больниц подтвердили, что проблемы с персоналом не позволили принять новых пациентов в течение последние 60 дней. Каждая четвертая больница заявила, что нехватка медсестер вынудила их приостановить ряд услуги, в том числе роды и химиотерапию.

Согласно исследованию, некоторые сотрудники по-прежнему не хотят вакцинироваться против COVID-19, даже несмотря на то что медицинские учреждения обязывают из делать это. Кроме того, больницы сталкиваются с конкуренцией со стороны частных компаний, которые предлагают все более выгодные льготы, чтобы переманить медсестер к себе.