Самый молодой нобелевский лауреат рассказала о своей свадьбе

Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, получившая в 2014 году Нобелевскую премию мира, сообщила, что вышла замуж. Об этом она написала в социальной сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером заключили брак, чтобы до конца жизнь быть вместе", - рассказала самый молодой лауреат и разместила фотографии с супругом.

По словам Юсуфзай, молодожены сыграли небольшую свадьбу. Бракосочетание состоялось по исламской традиции в присутствии обеих семей в Бирмингеме, в котором живет 24-летняя девушка.

Юсуфзай стала известна в 11 лет, когда стала вести блог в сети. В нем девочка критиковала попытки террористического движения "Талибан" установить законы шариата в округе Сват ее родной провинции Хайбер-Пахтунхва. 9 октября 2012 года, когда она шла домой из школы, на нее напали боевики и ранили в голову и шею. Пройдя курс реабилитации, Юсуфзай вернулась к правозащитной деятельности в 2013 году.

В 2014 году Юсуфзай вручили Нобелевскую премии мира - таким образом она стала самым молодым нобелевским лауреатом в истории. Ранее этим статусом обладал английский физик Лоуренс Брэгг, получивший награду в возрасте 25 лет в 1915 году.