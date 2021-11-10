Сегодня день памяти Мустафы Кемаля Ататюрка

Сегодня исполняется 83 года со дня смерти основателя и лидера Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Имя Ататюрка, увенчавшего победой каждую битву за независимость своего народа и родины, золотыми буквами вписано в историю Турции и мира.

Мустафа Кемаль Ататюрк родился в 1881 году в Салониках.

Учитель математики в военном лицее в Салониках, в котором учился Ататюрк, Мустафа Эфенди, прозвал своего талантливого ученика "Кемаль", чтобы отличить его от одноклассника-тезки.

29 октября 1923 года Великое национальное собрание Турции провозгласило республику во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком, который стал ее первым президентом. Он четырежды избирался на этот пост вплоть до своей смерти в 1938 году, оставшись в истории Турции главой государства, руководившим страной дольше всех.

Мустафа Кемаль, победивший битву при Сакарье против греков 23 августа 1921 года, был удостоен званий "Маршал" и "Гази". В 1934 году ему была дана фамилия "Ататюрк", использование ее другими лицами было запрещено.

Основатель современного турецкого государства скончался 10 ноября 1938 года в возрасте 57 лет во дворце Долмабахче в Стамбуле. В 1953 году, спустя 15 лет после смерти Ататюрка, его тело было перенесено из Этнографического музея в Анкаре в мавзолей Аныткабир.