https://news.day.az/world/1401846.html Фонтан высотой с пятиэтажный дом затопил улицу на Сахалине - ВИДЕО
Фонтан высотой с пятиэтажный дом затопил улицу на Сахалине - ВИДЕО
Во дворе жилого дома в Южно-Сахалинске образовался фонтан высотой около 10 метров. Вода пробилась из-под земли в результате коммунальной аварии. Об этом пишет "Сахалин инфо", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Фонтан забил в результате прорыва трубы. В результате припаркованные рядом автомобили оказались затоплены грязной водой.
На место прибыли аварийные службы. Им удалось перекрыть воду, через некоторое время потоп прекратился. В результате никто не пострадал.
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