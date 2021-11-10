Фонтан высотой с пятиэтажный дом затопил улицу на Сахалине

Во дворе жилого дома в Южно-Сахалинске образовался фонтан высотой около 10 метров. Вода пробилась из-под земли в результате коммунальной аварии. Об этом пишет "Сахалин инфо", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Фонтан забил в результате прорыва трубы. В результате припаркованные рядом автомобили оказались затоплены грязной водой.

На место прибыли аварийные службы. Им удалось перекрыть воду, через некоторое время потоп прекратился. В результате никто не пострадал.