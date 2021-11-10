https://news.day.az/world/1401870.html В турецкой провинции ликвидировали двух террористов
В турецкой провинции ликвидировали двух террористов
В турецкой провинции Ширнак, расположенной на юго-востоке стране, нейтрализовали двух террористов. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, террористы были нейтрализованы в районе Бестлер-Дерелер в рамках антитеррористической операции Eren Kıs-1.
В МВД Турции отметили, что операцию в районе Бестлер-Дерелер провели спецподразделенияжандармерии Чакырсогют в координации с региональным командованием жандармерии Ширнака.
В настоящее время операции в регионе продолжаются, передает агентство Anadolu.
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