Польские силовики избили курдских беженцев, прорвавшихся через границу с Белоруссией.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, об этом заявили в белорусском государственном пограничном комитете. Четверых мужчин после издевательств якобы вышвырнули из страны, отправив обратно в лагерь мигрантов. У всех них многочисленные травмы.

Тем временем стояние между Минском и Варшавой продолжается. В палаточном городке слышен детский плач и крики поляков в мегафоны, сирены мешают людям спать. Но гостям из далёких стран уже некуда отступать.