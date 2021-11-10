Массовое отравление детей в Ереване

В Ереване в больницу с подозрением на пищевое отравление попали десять детей, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

В комплекс "Мурацан" Ереванского медицинского университета госпитализированы восемь воспитанников центра дневного ухода Elka, еще двое детей получают медицинский уход в Национальном центре инфекционных заболеваний в Норк-Мараше.

Пятеро детей в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести, они помещены в отделении токсикологии, рассказала руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.

Как сообщает пресс-служба Государственного инспекционного органа по безопасности пищевой продукции со ссылкой на Минздрав, накануне инспекция побывала в центре Elka, были взяты образцы из приготовленных для детей блюд.