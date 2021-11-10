Император Японии утвердил состав нового правительства

Император Японии Нарухито утвердил состав нового правительства, которое вновь возглавил премьер-министр Фумио Кисида. Официальная церемония по этому случаю прошла в среду в императорском дворце в Токио, сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Утверждение состава кабинета министров императором - обязательная процедура, которая проводится в соответствии с конституцией Японии. В ходе церемонии министры по очереди получают от императора специальный документ - извещение о назначении с подписью монарха.

Кисида 4 октября был впервые назначен премьер-министром. В среду он был переизбран на этом посту, что является формальной процедурой по итогам состоявшихся 31 октября выборов в ключевую нижнюю палату парламента. В его новом кабинете пост министра иностранных дел занял бывший глава Министерства обороны Ёсимаса Хаяси, остальные министры сохранили свои портфели.