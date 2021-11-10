Наводнение в Австралии: мужчина шесть часов держался за дерево

В Австралии проливные дожди вызвали масштабные наводнения, в стране действует предупреждение о суровых погодных условиях. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Полицейские спасла мужчину, который держался за дерево более шести часов, наводнение смыло его автомобиль с дороги в отдаленной территории на севере Австралии.

Водитель оказался в ловушке в собственном авто. Он смог освободиться из автомобиля и в ожидании помощи держался за дерево.

Спасателям потребовалось более шести часов, чтобы вытащить мужчину в безопасное место. Его спасли с помощью троса, когда уровень воды начал снижаться. Мужчина не пострадал.

Местные СМИ сообщают, что в некоторых частях южного Квинсленда и северо-востока Нового Южного Уэльса по-прежнему действуют предупреждения о суровых погодных условиях, разрушительном ветре и сильном дожде.

Местные жители публикуют видео непогоды в соцсетях.