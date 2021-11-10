Мексика предложила странам мира "скинуться" для борьбы с бедностью

Мексика, похоже, нашла рецепт борьбы с бедностью и поделилась им с другими: президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор озвучил программу более справедливого распределения ресурсов и богатств в рамках дебатов в Совете безопасности ООН, где с ноября его страна занимает пост председателя, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Предложение Мексики о создании всемирного государства братства и благополучия может быть профинансировано по линии фонда, который стоит пополнять как минимум из трех источников. Первый - это ежегодные добровольные отчисления тысячи богатейших людей планеты в размере 4% от их доходов. Второй источник - это аналогичные отчисления со стороны тысячи богатейших частных корпораций, исходя из их рыночной стоимости. Третье слагаемое - взносы в размере 0,2 процента ВВП от государств "Большой двадцатки".

По мнению лидера Мексики, инициатива позволит собрать триллион долларов и так вывести из нищеты 750 миллионов человек, которые способны потратить на свои нужды не более двух долларов в день.