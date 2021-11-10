В Китае установили первый памятник истребителю пятого поколения

Первый памятник истребителю пятого поколения установили в Китае. На территории учебного центра Chengdu Aerospace Corporation разместили прототип истребителя J-20. Об этом сообщает "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прототип, который превратили в памятник, использовали в ресурсных испытаниях истребителя. Издание отмечает, что он отличается от серийной версии J-20. Также перед установкой на постамент самолет лишили внутреннего оборудования.