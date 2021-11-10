https://news.day.az/world/1402034.html В Китае установили первый памятник истребителю пятого поколения
В Китае установили первый памятник истребителю пятого поколения
Первый памятник истребителю пятого поколения установили в Китае. На территории учебного центра Chengdu Aerospace Corporation разместили прототип истребителя J-20. Об этом сообщает "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Прототип, который превратили в памятник, использовали в ресурсных испытаниях истребителя. Издание отмечает, что он отличается от серийной версии J-20. Также перед установкой на постамент самолет лишили внутреннего оборудования.
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