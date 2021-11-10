Всемирный банк отказался работать в Афганистане до признания талибов всем миром

Всемирный банк не возобновит работу в Афганистане до тех пор, пока в стране не будет урегулирован политический вопрос. В частности, речь идет о признании правительства во главе с движением "Талибан". Об этом пишет 1TV News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пока талибов не признают всем миром, международная финансовая структура не будет возобновлять свою деятельность. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс считает, что это один из первоочередных вопросов, с которым должны определиться главы разных государств.

После смены власти в Афганистане в середине августа западные страны заморозили международные фонды, в том числе финансовые активы, к которым страна могла получить доступ через Всемирный банк и Международный валютный фонд. Это одна из причин, спровоцировавших глубокий экономический кризис. Так, в настоящее время в Афганистане происходит массовый вывод средств, а большинство банков не работают и не предоставляют полный спектр услуг.