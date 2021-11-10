Wolt купили за $8,1 млрд долларов

Гигант по доставке товаров по запросу DoorDash объявил во вторник, что приобретает финскую компанию по доставке еды Wolt в рамках сделки на общую сумму 7 млрд. евро или 8,1 млрд. долларов, передает Day.Az со ссылкой на infocity.az.

Сервис Wolt, у которого более 4000 сотрудников, внедряет свою платформу в 23 странах мира, включая Азербайджан. По словам генерального директора DoorDash Тони Сюй (Tony Xu), после закрытия сделки (предположительно, в первой половине 2022 года, главный исполнительный директор Wolt Мики Кууси (Miki Kuusi) возглавит DoorDash International и будет подчиняться непосредственно Сюй.

Отметим, что до этого Wolt привлек 850 млн. долларов инвестиций, из которых 530 млн. долларов - в последнем раунде в 2021 году. Для DoorDash сделка станет прекрасным способом выйти на новые рынки и укрепить свои позиции. Компания стала бенефициаром пандемии, хотя и продолжает оставаться убыточной. На текущий момент капитализация DoorDash составляет 65 млрд. долларов.