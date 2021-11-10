Биткоин побил рекорд

Курс биткоина достиг нового рекорда - стоимость самой популярной криптовалюты превысила 69 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinGecko, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На момент написания новости биткоин торгуется по цене 68,7 тысячи долларов - рост составил 1,2 процента. Накануне, 9 ноября, самая популярная криптовалюта два раза за сутки обновляла исторический рекорд и превысила отметку в 68 тысяч долларов. Курс биткоина начал резко расти в ночь на 8 ноября - тогда цена биткоина доходила до 66,3 тысячи долларов. На таком уровне монета в последний раз торговалась 21 октября. До 67 тысяч биткоин доходил 20 октября.