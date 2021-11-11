Капитализм назвали средством спасения планеты

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил использовать для спасения планеты инвестиционные возможности капитализма, а не государственные средства контроля, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Моррисона, попытки правительств сдерживать изменения климата при помощи запретов, регулирования и налогов приводят к увеличению стоимости жизни граждан и плохо влияют на бизнес-среду. Будучи одним из крупнейших в мире поставщиков угля, Австралия не устанавливает четкие сроки отказа от ископаемого топлива.

Вместо этого страна отдает приоритет проектам по компенсации загрязнения окружающей среды. Так, новый фонд в размере 737 миллионов долларов предназначен для инвестирования в технологии снижения уровня вредных выбросов, такие как улавливание и хранение углеродных эмиссий.

"Наш путь будет сильно отличаться от пути относительно небольших густонаселенных развитых стран Северной Атлантики, экономика которых ориентирована на сферу услуг", - сказал Моррисон и добавил, что по его плану австралийцам не придется менять образ жизни, чтобы помочь стране достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа.