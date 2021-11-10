Показавшего Зеленскому неприличный жест депутата-армянина рады отстранили от работы

Регламентный комитет Верховной рады Украины 10 ноября рекомендовал лишить исключенного из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" депутата Гео Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях из-за неприличного жеста в адрес президента страны Владимира Зеленского и главы офиса главы государства Андрея Ермака.

"Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной раде лишить Гео Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте", - об этом написал глава подкомитета по регламенту рады Павел Фролов в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Украинский лидер Зеленский и глава его офиса прибыли в парламент, чтобы представить кандидата на пост министра обороны, бывшего вице-премьера Алексея Резникова. В ходе заседания эта кандидатура была утверждена. Когда рассматривался данный кадровый вопрос, Лерос начал оскорблять Зеленского и Ермака. Спикер рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание и попросил выключить микрофон. Тогда депутат показал оскорбительный жест в сторону президента и главы его офиса.

Фракция "Слуга народа" призвала регламентный комитет рады дать оценку действиям Лероса, а также вынести соответствующее решение.

9 сентября в парламенте Украины произошла потасовка между депутатами также с участием Лероса. Член "Слуги народа" Николай Тищенко силой оттащил депутата от трибуны из-за оскорблений в адрес президента.