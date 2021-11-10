Появились фото внутреннего убранства самой большой яхты в мире

В сети появились первые официальные фотографии внутреннего убранства самой большой в мире яхты, 222-метрового судна Somnio. Снимки публикует Robb Report в среду, 10 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что на борту лодки размещены 39 апартаментов класса люкс, каждый из которых оснащен личной кухней, тренажерным залом, библиотекой, обеденными зонами, гардеробной и личным балконом или террасой. Отмечается, что владельцы помещений площадью от 148 до 605 квадратных метров имеют возможность разрабатывать индивидуальные интерьеры под руководством компаний Winch Design, Tillberg Design of Sweden и Luttenberger Design на протяжении трех месяцев, а также дополнять их собственными предметами декора.

Помимо этого, собственникам апартаментов предоставят доступ к винному погребу с 10 тысячами бутылок вина, дегустационному залу, множеству ресторанов и баров, а также пляжному клубу с инвентарем для занятий водными видами спорта.

"Somnio прекрасна как внутри, так и снаружи. Владельцы [апартаментов] получат только самое лучшее, как и положено на яхте такого класса", - заявил сооснователь судна, капитан Эрик Бредхе (Erik Bredhe).