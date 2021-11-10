Спецслужбам США стало сложнее шпионить за Китаем

Высокопоставленные чиновники США разочарованы нехваткой достоверных разведданных о президенте Китая Си Цзиньпине и его ближайшем окружении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сотрудников американского госаппарата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации агентства, спецслужбам США стало сложнее шпионить за Пекином, в то время как потребность в разведданных о властях КНР растет на фоне проблемы Тайваня и противоречий в сфере безопасности. Отмечается, что американские чиновники руководствуются указанными данными в процессе принятия внешнеполитических решений. Среди препятствий для эффективной разведывательной деятельности в Китае источники Bloomberg называют технические возможности Пекина, а также нехватку носителей мандаринского языка среди сотрудников спецслужб.

Советник по нацбезопасности при бывшем президенте США Дональде Трампе Джон Болтон заявил, что описанная проблема наблюдается десятилетиями. "Я никогда не чувствовал, что у меня достаточно данных. Мне всегда хочется услышать больше. Ни один из принимающих решения политиков не должен быть в таком положении", - заключил он.