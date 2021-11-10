В Литве высказались о причинах миграционного кризиса у границы Польши

Миграционный кризис на границах Литвы и Польши стал реакцией Минска на внешнее экономическое давление. Об этом высказалась литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, отвечая на вопросы журналистов на пограничной заставе в Капчяместисе, передает BNS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В качестве причины наплыва мигрантов к восточным границам Европейского союза (ЕС) она назвала санкции, которые ЕС ввел в отношении Беларуси ранее.