Афганское сопротивление рассказало о связях талибов с "ИГ" и «Аль-Каидой»

Захватившие власть в Афганистане талибы ("Талибан") сохраняют тесные контакты с террористами из "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды". Об этом сообщает ТАСС со слов руководителя отдела внешних связей повстанческого движения "Фронт национального сопротивления Афганистана" (ФНСА) Али Майсама Назари, передает Day.Az.

"Контакты "Талибана" с международным терроризмом остаются неразрывными. Талибы просто не способны оборвать эти связи, ведь благодаря им террористы имеют возможность приобрести законность", - заявил представитель ФНСА. Назари также назвал безосновательными ожидания того, что талибы разорвут связи с экстремистами.

"Каждый день талибы оказывают поддержку террористическим группировкам и укрепляют их. На сегодняшний день в Афганистане между "Талибаном", "Аль-Каидой" и ИГ нет четких линий разграничения", - сказал Назари. По его словам, убийства политических активистов, а также теракты по всему Афганистану совершаются руками талибов, замаскированных под боевиков ИГ или "Аль-Каиды".

В настоящий момент на территории Афганистана состоялось несколько терактов, ответственность за которые взяли на себя радикалы из ИГ. Последний из них произошел в военном госпитале в Кабуле 2 ноября. В результате нападения террористов погибли 23 человека, все боевики были устранены спецназом талибов.