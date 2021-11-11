Gett решил выйти на биржу с «компанией-пустышкой»

Сервис для заказа такси Gett выйдет на биржу NASDAQ в результате объединения с "компанией-пустышкой" Rosecliff Acquisition Corp. Намерение компания подтвердила в своем пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Rosecliff Acquisition Corp. - это специализированная компания по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), ее акции уже торгуются на бирже. В целом SPAC представляет собой фирму без активов, бизнес-плана и истории активности и работает для выхода других на биржу, минуя процедуру IPO.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров Gett и Rosecliff, объединение принесет Gett около 253 миллионов долларов. Стоимость объединенной компании оценили в миллиард долларов, на NASDAQ она будет торговаться под тикером GETT.