Турция нацелена на вхождение в число ведущих держав мира

Власти Турции прилагают максимум усилий для включения страны в число ведущих держав мира. Этого удастся достичь благодаря развитой инфраструктуре, политической и экономической мощи страны.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии поминовения основателя Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в среду в Анкаре.

Президент Турции отметил, что новое государство, основанное в 1923 году Ататюрком на принципе верховенства воли народа, является продолжателем 2000-летних традиций государственности турецкого народа.

"Чтить память Ататюрка, безусловно, нужно и важно. Еще более важным представляется продолжение его дела, следование заветам основателя Республики", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что действующие власти Турции следуют курсу, завещанному первым президентом, укрепляя политические позиции страны, развивая экономику и военную мощь.

Президент Турции ответил на критику кругов, призывающих Анкару к отказу от шагов в Сирии и Ливии.

"Мустафа Кемаль Ататюрк находился на передовой всех фронтов, представлявших значимость для интересов турецкого народа", - напомнил турецкий лидер, имея в виду периоды пребывания Ататюрка на севере Африки и на Ближнем Востоке.

По его словам, Турция сегодня вовлечена в процессы в Сирии, Ливии и на Кавказе. "Современная Турция ведет активную дипломатическую борьбу в Европе и мире. Мы возвели "Турецкий дом" прямо напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Тем самым дали лучший ответ нашим критикам", - сказал президент.