Рост цен в США рекордно ускорился и стал максимальным с 1990 года. Как сообщает Bloomberg, потребительские цены в годовом выражении по итогам октября резко ускорили рост - до 6,2 процента с 5,4 процента месяцем ранее, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индекс потребительских цен вырос на 0,9 процента по сравнению с сентябрем, что стало самым большим скачком за четыре месяца. Причем, как отмечает агентство, оба показателя превзошли прогнозы аналитиков: эксперты ожидали годовую инфляцию на уровне 5,8 процента и 0,6 процента в октябре.

Росту способствовали высокие цены на энергию, жилье, продукты питания и транспортные средства. Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) по итогам октября составила 4,6 процента в годовом исчислении.

В октябре стало известно, что рост цен в США побил также рекорд и стал максимальным с 1991 года. Индекс цен PCE - показатель расходов на личное потребление, который Федеральная резервная система использует для определения целевого показателя инфляции - вырос на 0,4 процента по сравнению с августом и на 4,3 процента по сравнению с 2020 годом.