https://news.day.az/world/1402120.html У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у индонезийского побережья. Об этом в среду сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, эпицентр находился в 184 км к юго-западу от города Набире, где проживают более 43 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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