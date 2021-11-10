У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у индонезийского побережья. Об этом в среду сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр находился в 184 км к юго-западу от города Набире, где проживают более 43 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.