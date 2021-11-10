Макрон заявил, что Париж и Вашингтон находятся в начале новой эры сотрудничества

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Париж и Вашингтон находятся в начале новой эры сотрудничества. С таким заявлением французский лидер выступил в среду, принимая в Елисейском дворце вице-президента США Камалу Харрис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы разделяем мнение, что наши страны находятся в начале новой эры сотрудничества", - сказал Макрон, слова которого приводит агентство Франс Пресс. "Наше взаимодействие жизненно важно", - заявил президент Франции.

Встреча в Елисейском дворце стала по сути продолжением переговоров Парижа и Вашингтона, которые они ведут после возникновения в середине сентября кризиса в двусторонних отношениях. Он был вызван тем, что Соединенные Штаты путем закулисных маневров перехватили многомиллиардный французский контракт с Австралией на поставку подводных лодок.